周永康:中国应抓紧建立居住证制度

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月26日电---中共中央政治局常委、中央政法委书记、中央社会管理综合治理委员会主任周永康周五表示，中国应抓紧在全国建立和实行居住证制度，让流动人口能享受更好的医保与住房等保障。
中国流动人口超过2.3亿人，他们拉动了中国的经济增长，但因户口限制导致的子女教育、医疗以及其他服务的受限，迫使他们不得不存钱，让政府将经济增长引擎从投资转为消费的计划受阻。
户口制度也引发社会问题，危及社会稳定。
新华社援引周永康在北京的一个会议上的讲话称，中国应抓紧在全国建立和实行居住证制度，逐步解决好流动人口在居住地劳动就业、子女上学、公共卫生、住房租购、社会保障等方面存在的实际问题。
“防止在城市形成新的二元结构，促进流动人口更好地共享改革发展成果，”周永康说道。
新华报导对此未提供进一步细节。
中国的户口改革已经谈论多年，但进展缓慢。政府称户口制度对于管理中国众多的人口很有必要。（完）
--编译：张家伟 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。