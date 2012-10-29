〔中国货币市场〕资金面紧绷加剧回购利率全线上涨,隔夜品种尤甚

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率全线上涨,隔夜品种涨势尤甚,因流动性紧张局面加剧;由于市场预期明日逆回购即可为市场减压,因此资金需求最多集中在隔夜.
交易员表示,预计央行明日进行的逆回购将会满足市场需求,缓解资金面紧绷,因此只需"扛"过今日即可,机构资金需求大多体现在隔夜品种上.但"僧多粥少",供需严重不平衡,从而令隔夜回购利率和七天回购利率出现明显倒挂.
"今天是(资金紧张的)最后一天了,明天就逆回购了,11、12月资金面将宽裕,就算有机构今天有钱也得说自己没钱,太高价格啊...借隔夜的(资金)多,但没多少人愿意出隔夜的."北京一银行交易员称.
市场预计跨过今日即将迎来资金缓解,但今日14天及期限更长品种利率亦明显上涨,对此上海一银行交易员指出,资金相对充裕的机构倾向出借长期资金,而为能借到钱,资金缺乏的机构宁可高价借入"长钱",缓解短期流动性紧缺.
"现在已经不看期限了,得先把今天(的流动性)应对过去."她称.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB2071565]
上周因逆回购到期资金创年内单周峰值达4,050亿元,中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元人民币,致净回笼资金大幅缩减至700亿元.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.[CN/MMTCN][ID:nSB2067123]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.4376 3.4668 97.08
七天CN7DRP=CFXS 4.2096 3.7184 49.12
14天CN14DRP=CFXS 4.7549 3.8178 93.71
===============================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。