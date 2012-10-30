《交易视点》中国10月CPI同比或创年内新低,利率产品价值提高--中信证券

路透北京10月30日电---中信证券最新发布的利率产品周报认为，中国10月通胀水平可能低于此前的预期，流动性在月末时点后有望逐步改善；而美国经济受私人投资和净出口下滑而难言乐观，欧债危机的解决仍将面临很多波折，因此近期中国利率产品市场继续调整的压力减小。

利率产品经过10月调整后，绝对收益率的上升也带来配置和交易价值的提高。对交易型机构而言，风险偏好较低的机构可在3-5年左右利率产品进行波段操作，风险偏好较高的机构也可适当介入中长期利率品种。对配置型机构来说，可积极关注中长期金融债及超长期国债的配置价值。

**10 月份CPI 同比可能低于市场预期**

中国商务部统计的食用农产品价格等高频数据都显示10月份农产品价格延续跌势，农业部统计的农产品价格环比跌幅最大，达到了6.5%。我们预计10 月份CPI食品环比下跌1%左右。

非食品方面，9月份CPI非食品环比的大幅上涨可能受节前相关消费增长的拉动，同时与教育类价格的一次性上调有关，因此9月份CPI非食品的高环比增速不可持续，我们预计10月份CPI非食品环比值将回落至0.2%左右。

综合来看，我们预计10月份CPI环比在-0.2%左右，同比达到1.7%左右，低于7月份的1.8%，创出年内的新低。

**市场研判和投资策略**

流动性偏紧及国内外基本面的改善是近期利率产品市场调整的主要原因。但考虑到月末时点过后，流动性有望逐步改善，且10月份通胀水平可能低于此前的预期，我们预计近期利率产品市场继续调整的压力减小。

从海外来看，尽管美国第三季度GDP增长率上升到2%，但回升的动力主要来自于国防支出的增长，国内私人投资和净出口的拉动率都有所下滑，因此美国经济增长并不容乐观。

此外，尽管市场对于欧债问题的恐慌情绪有所减弱，但欧元区经济增长仍然疲弱，欧债危机的解决仍将面对很多波折。短期内市场可能已经基本消化了海外乐观情绪的冲击。利率产品在经过10月份的调整之后，绝对收益率的上升也带来配置和交易价值的提高。

比如10年左右长期国债收益率正逐步靠近3.4-3.6%的预期区间上限；4-5年及以上左右的金融债收益率均已升至4%以上的水平，在资金面趋于宽松及供给下滑的大环境下，对机构的吸引力正不断上升。

具体到现券策略上，建议交易型机构开始关注利率产品的交易机会。在资金面冲击过后，由于收益率曲线或延续陡峭化的态势，风险偏好较低的机构可在3-5 年左右利率产品方面进行波段操作，风险偏好较高的机构也可适当介入中长期利率品种。

对配置型机构而言，目前中长期及超长期利率产品的绝对收益率已具备一定的吸引力，如5-10 年非国开及国开金融债绝对收益率已在4%以上，超长期品种也显示出较好的价值。因此，建议配置型机构可积极关注中长期金融债及超长期国债的配置价值。(完)

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