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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 12:07 BJT

《汇市简讯》在印度央行明日政策会议前,美元/印度卢比料介于区间交投

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* 美元/印度卢比开高,从上周五收盘价53.56升至53.85附近.

* 在印度央行明日会议召开前,汇价料介于53.60-54.00区间内波动.

* 一些市场人士预期印度央行将把回购利率下调25个基点至7.75%.

* 企业在月末的美元需求料将带来逢低买盘.

* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)在纽约市场收报54.10-54.15. (完)

--编译 高琦;审校 徐文焰

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