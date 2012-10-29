〔日股业绩〕本田汽车调降全年净利预估20%,受中国抵制日货冲击(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 全年获利预估下调20%至3,750亿日圆
* 第二季获利跳升至822亿日圆,低于市场预期
* 中国抗议活动的影响可能持续到第三及第四季
路透东京10月29日电---日本本田汽车(7267.T)将全年净利预估下调20%,因上个月中日两国领土争端致使中国爆发抵制日货浪潮,该公司在华汽车销售遭到冲击.
本田将截至3月会计年度的净利预估从之前的4,700亿日圆调降至3,750亿日圆(47亿美元).
7-9月净利上升36.1%至822亿日圆(10.3亿美元),但低于汤森路透I/B/E/S六名受访分析师平均预计的1,072亿日圆.日本制造商仍在承受去年3月地震和海啸带来的创伤.
本田较原定计划提前三小时发布了季度财报,此前不慎将业绩公布到网站上.之后当即迅速从网站撤下数据,但被东京证交所告知提早公布完整业绩.
中国对本田、丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)的需求锐减,因就中日领土争端出现暴力抗议活动.韩国现代汽车(005380.KS)和德国宝马汽车(BMWG.DE)在华的市场份额则上升.
本田及其中国合资企业9月销售大跌40.5%.对本田而言,中国是仅次于美国的第二大市场,占该公司2011年全球销量的17%.
本田的季度获利受到9月在美上市的新款雅阁(Accord)轿车发布及广告费用的打压,却助力本田在美国轿车和轻型卡车市场的份额9月升至8.7%.
受中国抗议活动影响,本田股价一度挫跌15%至近九个月低点,但已出现反弹,部分归功于日圆趋疲JPY=.该股早盘收涨0.2%,报2,520日圆.
不过分析师提醒,岛屿争端的影响仍可能持续至第三和第四季.
丰田和日产汽车将分别于11月5日和6日公布财报.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。