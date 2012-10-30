《交易视点》市场调整提升中国信用产品配置价值--中信证券

路透北京10月30日电---中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，尽管近期经济有所反弹，但增速仍可能保持相对弱势，而10月通胀水平还可能低于市场预期，月底过后的流动性紧张格局有望在外生流动性规模回升等因素下有所缓解，且近期市场调扩大了信用利差水平提高，使得中票和短融等信用债的配置价值提高.

不过,地方政府收入增速放缓及其支持城投企业能力降低等因素,可能提升城投债信用风险，因此建议投资者选择相对优质的城投债进行配置。

**信用利差相对合理,短融配置价值较高**

上周资金面的趋紧再度说明了市场资金面深度的不够，较易因突发因素而明显波动，但是考虑到近期人民币升值预期的升温使得外生流动性规模有所回升，同时投资者对于央行操作模式已逐渐适应，且预计央行仍然有维持相对均衡资金面的动力，因此整体市场资金面维持基本均衡的概率较大。

对于短融来说，近期的调整使得其信用利差再度扩大，相对合理的信用利差水平确认了短融较高的配置价值，投资者可以根据自身的风险偏好选择相应的品种进行投资。

**中期票据的整体配置价值较前期有所提升**

对于中票市场，虽然9月份相关数据显示经济增长可能有所反弹，且汇丰PMI数据也有一定程度回升，但在货币信贷政策仍未有明显放松、投资增速趋缓的背景下，宏观经济可能仍将保持相对较弱的增速；

从通胀水平看，10月份可能仍然相对较低，甚至可能超出市场预期，因此经济基本面可能进一步带来的利空风险较为有限，并且可能因通胀的下行而形成一定的利好支持；

另外，考虑到央行仍有维持宽松资金面的能力和动力，且近期的市场调整使得中票收益率基本回到3季度末的水平，信用利差水平达到历史均值以上并基本保持稳定，中期票据的整体配置价值较前期有所提升。

因此我们仍然坚持四季度报告中的观点，即“中高等级债安全边际明显提升，具备配置价值”，同时需要关注资金面改善和投资者对于基本面预期变化可能带来的交易型机会。

**配置相对优质城投债**

10月份的城投债可能是信用债中表现最好的品种之一，主要原因可能是赛维短融兑付以及地产债回购风险缓解带来的投资风险偏好的上升。

对于政府或银行救助的高度预期使得部分投资者倾向于选择高票息的品种，因此虽然近期城投债发行屡屡放量，但低评级城投的需求仍然较强，以典型的7年期提前还本的中西部地级城投债为例，其市场收益率很难明显高于7%；

由于当前的市场环境仍在不断强化市场对于道德风险的预期，城投债供求两旺的局面可能仍将持续；

但是我们仍然提醒投资者关注地方政府收入增速放缓及其支持城投企业能力降低等因素可能引致城投债信用风险提升的影响，因此建议投资者选择相对优质的城投债进行配置。

**个券点金**

上周共有74只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,248.3亿元。

短融中我们推荐12光明CP002、12酒钢CP001、12新奥CP001和12浙中大CP002；中票中我们推荐12闽高速MTN2、12浙吉利MTN1、12湖交投MTN2、12水电MTN1、12水电MTN2；企业债中我们推荐12榕京福债、12西矿集团债、12苏州城投债、12沪闵行债、12湘高速债；4只私募票据均有一定配置价值。(完)

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