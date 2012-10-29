〔中国货币市场〕资金面紧绷加剧回购利率全线上涨,隔夜品种尤甚(更新版)

(新增资金供给变化,上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价等)

路透上海10月29日电---中国银行间资金市场周一主要回购利率全线上涨,隔夜品种涨势尤甚,因流动性紧张局面加剧;由于市场预期明日逆回购即可为市场减压,因此资金需求最多集中在隔夜.

交易员表示,预计央行明日进行的逆回购将会满足市场需求,缓解资金面紧绷,因此只需"扛"过今日即可,机构资金需求大多体现在隔夜品种上.但"僧多粥少",供需严重不平衡,从而令隔夜回购利率和七天回购利率出现明显倒挂.

"今天是(资金紧张的)最后一天了,明天就逆回购了,11、12月资金面将宽裕,就算有机构今天有钱也得说自己没钱,抬高价格啊...借隔夜的(资金)多,但没多少人愿意出隔夜的."北京一银行交易员称.

市场预计跨过今日即将迎来资金缓解,但今日14天及期限更长品种利率亦明显上涨,对此上海一银行交易员指出,资金相对充裕的机构倾向出借长期资金,而为能借到钱,资金缺乏的机构宁可高价借入"长钱",缓解短期流动性紧缺.

"现在已经不看期限了,得先把今天(的流动性)应对过去."她称.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB2071565]

上周因逆回购到期资金创年内单周峰值达4,050亿元,中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元人民币,致净回笼资金大幅缩减至700亿元.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.[CN/MMTCN][ID:nSB2067123]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.4582 3.4668 99.14

七天CN7DRP=CFXS 4.2507 3.7184 53.23

14天CN14DRP=CFXS 4.7721 3.8178 95.43

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.8900 6.9500 -6.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.9100 4.9000 1.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.0800 3.2000 88.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.3670 3.3000 106.70

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1800 3.5900 59.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.7000 3.8000 90.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 4.4292 3.3150 111.42

七天SHICNYSWD= 4.1958 3.5867 60.91

三个月SHICNY3MD= 3.7220 3.7108 1.12

===============================================================(完)