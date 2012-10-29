〔表格〕英国9月消费者信贷增幅为2008年2月以来最大

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦10月29日电---英国央行周一公布:
* 英国9月消费者信贷较前月增加12亿英镑(预估为增加1.8亿英镑),8月为减少1亿英镑
* 9月消费者信贷增幅为2008年2月以来最大
* 9月抵押贷款批准件数为50,024件(预估为48,100件),8月为47,921件
* 9月抵押贷款发放金额增加5亿英镑(预估为增加3.5亿英镑),8月为减少2亿英镑
* 9月M4货供额较前月增加0.2%,较上年同期减少3.5%
9月 8月 预估
抵押贷款批准件数 50,024 47,921 (47,665) 48,100
(单位10亿英镑) 9月 8月 预估
总净贷款 1.7 -0.3 (-0.4) --
房屋抵押贷款 0.5 -0.2 (-0.3) 0.35
消费者信贷 1.2* -0.1 (-0.1) 0.18
货币供应量数据表格(%):
9月 8月
M4 较上月 0.2 0.3 (0.2)
M4 较上年同期 -3.5 -4.0 (-4.1)
* 消费者信贷增幅为2008年2月以来最大.(完)
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--编译 艾茂林;审校 王冠中
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