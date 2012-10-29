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货币新闻 | 2012年 10月 29日 星期一 17:57 BJT

〔表格〕英国9月消费者信贷增幅为2008年2月以来最大

路透伦敦10月29日电---英国央行周一公布:

* 英国9月消费者信贷较前月增加12亿英镑(预估为增加1.8亿英镑),8月为减少1亿英镑

* 9月消费者信贷增幅为2008年2月以来最大

* 9月抵押贷款批准件数为50,024件(预估为48,100件),8月为47,921件

* 9月抵押贷款发放金额增加5亿英镑(预估为增加3.5亿英镑),8月为减少2亿英镑

* 9月M4货供额较前月增加0.2%,较上年同期减少3.5%

9月 8月 预估

抵押贷款批准件数 50,024 47,921 (47,665) 48,100

(单位10亿英镑) 9月 8月 预估

总净贷款 1.7 -0.3 (-0.4) --

房屋抵押贷款 0.5 -0.2 (-0.3) 0.35

消费者信贷 1.2* -0.1 (-0.1) 0.18

货币供应量数据表格(%):

9月 8月

M4 较上月 0.2 0.3 (0.2)

M4 较上年同期 -3.5 -4.0 (-4.1)

* 消费者信贷增幅为2008年2月以来最大.(完)

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浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 艾茂林;审校 王冠中

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