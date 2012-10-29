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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 12:29 BJT

〔表格〕10月26日止当周外国投资者在亚洲股市买卖情况--野村

路透10月29日电---10月26日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况(括号内数字表示卖超):

外资买卖 (百万美元)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (764) 940 21,817 38,398 (14,372)

印度 190 2,409 7,973 18,055 230

印尼 147 418 1,782 2,148 1,274

日本 1,948 1,119 976 11,126 21,712

韩国 (558) (765) 7,811 12,465 (7,341)

菲律宾 64 (226) (215) 1,733 1,327

台湾 (549) (629) 4,701 2,223 (9,680)

泰国 (58) (267) (235) 1,774 (183) (完)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.

--编译 高琦; 审校 石冠兰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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