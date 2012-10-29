〔中国汇市〕人民币兑美元早盘再创新高,受中间价连三日走强带动(更新版)

(新增早盘最新报价和交易员评论)

* 人民币兑美元早盘再创新高

* 客户结汇盘仍较重

* 中间价虽连续第三天走升,但幅度有限

* 市场预期日间仍可能冲击区间波幅上限

路透北京10月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一继续延续上周强势,早盘再创新高,并逼近日间波幅区间上限,客户结汇盘继续施压.

交易员称,今日中间价不跌反升,令市场情绪仍以维持人民币升值方向为主,市场预期周一全天人民币料以走强为主,且不排除再次触及区间上限的可能.

"今天还是结汇盘挺多的,...今天(美元/人民币)中间价继续往下,市场就觉得人民币升值还没有结束,市场没有扭转."上海一股份制银行交易员称.

北京时间12:31,人民币兑美元即期报6.2385元,稍早最高冲至6.2371元,上日收报6.2489元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2992元,上日为6.3010元.今日人民币即期汇价较中间价1%的波幅区间上限为6.2362元.

上述交易员并称,近期要靠市场的力量把人民币/美元的行情扭转过来几乎是不可能的,还是要靠央行直接干预或者中间价指引才可能改变这个市场.

上海一家欧洲银行交易员亦称,市场上美元还是比多,而购汇还没有特别大的盘,估计市场要形成真实的供需价格还需要一段时间,"现在就是(美元)逢高做空吧,十八大以前美金反弹的可能性比较小."

人民币兑美元即期自7月下旬的低点至今已升值约2.5%,上周四更是以日间波幅上限6.2417元作收并创历史新高,周五早盘继续固封在波幅上限6.2380元位置,虽然尾盘人民币一度略走软,但目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国国家外汇管理局周五公布,2012年三季度中国资本和金融项目逆差为710亿美元,为连续第二个季度出现逆差.不过权威人士解释称,这是因为在外汇储备规模稳定的情况下,国内外汇资产继续由央行转向企业个人,藏汇于民效应继续显现.[ID:nSB2070895]

东京汇市欧元兑美元EUR=触及1.2931,仍在9月中旬以来的区间1.2800/3200内.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3485/15,上日尾盘为6.3450.

北京时间12:35,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2400/40元,上一交易日尾盘报6.2420元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 张喜良

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