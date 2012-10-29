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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 13:20 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在新信号出现前,仍维持中性走势

0504GMT * 澳元/美元陷于1.017-1.06区间中段 * 多头需要澳元/美元升逾1.04,才能获得向上动能 * 空头需要跌破连接10月8日至23日低点的趋势线 * 直到出现其中之一的信号,随着动荡行情持续,将会出现单边走势 * 图表link.reuters.com/huh53t --编译 于春红; 审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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