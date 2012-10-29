基地组织领导人扎瓦希里呼吁绑架西方人

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜10月27日电---SITE Monitoring周六援引伊斯兰网站的两段视频称，基地组织领导人扎瓦希里呼吁穆斯林绑架西方人，加入反对叙利亚总统阿萨德的行动，以及确保埃及实施伊斯兰教法律。
扎瓦希里在去年本·拉登死亡后成为基地组织的领导人。
他在讲话中称，“我们希望在真主安拉的帮助下抓住其他人，激励穆斯林抓获那些为释放我们的俘虏而打击穆斯林的国家的公民。”他并在讲话中称赞去年对71岁美国人Warren Weinstein实施的绑架行动。Weinstein曾在巴基斯坦从事援助工作。
SITE称，扎瓦希里的讲话最早在周三发布。两周前，他曾发表视频声明，呼吁就亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的影片对美国发动更多抗议活动。
在最新讲话中，扎瓦希里呼吁穆斯林确保埃及革命继续下去，直到伊斯兰教法律得以施行，并呼吁穆斯林加入反对阿萨德的抗议活动。（完）
--编译：程芳 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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