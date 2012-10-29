〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住阵地,关注日本央行明日政策决议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼/惠灵顿10月29日电---澳元和新西兰元周一兑美元保持坚稳,但兑日圆上攻乏力,因市场削减了对日央行本周大举宽松政策的预期.
澳元兑美元AUD=D4止步于1.0362美元,上周五纽约市场收报1.0366.支撑位在200日移动均线切入位1.0340附近,阻力位为10月26日高点1.0385.
新西兰元兑美元NZD=D4从0.8224微跌至0.8212,日低0.8200下方的疑似买需限制了跌势.在投资者削减对新西兰降息预期之际,新西兰元守在上周所及三周高位0.8243的附近.
分析师预计新西兰元将重拾涨势,上周新西兰央行新任总裁证实央行仍着重关注通胀.
"在央行新总裁显示他的非鸽派立场后,新西兰元的动能已经转趋正面."Westpac外汇策略师Imre Speizer说,并补充称,他预计新西兰元本周将测试0.8300中段区间.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。