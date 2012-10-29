〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住阵地,关注日本央行明日政策决议

路透悉尼/惠灵顿10月29日电---澳元和新西兰元周一兑美元保持坚稳,但兑日圆上攻乏力,因市场削减了对日央行本周大举宽松政策的预期.

澳元兑美元AUD=D4止步于1.0362美元,上周五纽约市场收报1.0366.支撑位在200日移动均线切入位1.0340附近,阻力位为10月26日高点1.0385.

新西兰元兑美元NZD=D4从0.8224微跌至0.8212,日低0.8200下方的疑似买需限制了跌势.在投资者削减对新西兰降息预期之际,新西兰元守在上周所及三周高位0.8243的附近.

分析师预计新西兰元将重拾涨势,上周新西兰央行新任总裁证实央行仍着重关注通胀.

"在央行新总裁显示他的非鸽派立场后,新西兰元的动能已经转趋正面."Westpac外汇策略师Imre Speizer说,并补充称,他预计新西兰元本周将测试0.8300中段区间.