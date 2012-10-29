〔澳洲股市〕小幅收高,矿业股与零售股支撑大盘

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼10月29日电---澳洲股市周一小幅收高0.1%,受矿业股和零售股支撑.此前美国数据显示其第三季经济增长步伐回升,鼓舞了投资者.
力拓(RIO.AX)涨0.8%,Lynas(LYC.AX)劲扬2.9%.零售商WestfieldWRT.AX升1%,超市业者Woolworths(WOW.AX)涨0.3%.
最新数据显示0518 GMT时,澳股指标S&P/ASX 200指数涨4.5点至4,476.9点,缩减了稍早的涨幅,因投资者等待本周稍晚的中国采购经理人指数(PMI).澳股上周收低2.15%,为5月来单周最大跌幅.(完)
--编译 隋芬;审校 石冠兰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。