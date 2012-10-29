〔澳洲股市〕小幅收高,矿业股与零售股支撑大盘

路透悉尼10月29日电---澳洲股市周一小幅收高0.1%,受矿业股和零售股支撑.此前美国数据显示其第三季经济增长步伐回升,鼓舞了投资者.

力拓(RIO.AX)涨0.8%,Lynas(LYC.AX)劲扬2.9%.零售商WestfieldWRT.AX升1%,超市业者Woolworths(WOW.AX)涨0.3%.

最新数据显示0518 GMT时,澳股指标S&P/ASX 200指数涨4.5点至4,476.9点,缩减了稍早的涨幅,因投资者等待本周稍晚的中国采购经理人指数(PMI).澳股上周收低2.15%,为5月来单周最大跌幅.(完)