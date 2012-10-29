《汇市简讯》美元/菲律宾披索接近四年半低位

0530GMT * 穆迪将菲律宾评等上调一个级距至Ba1 * 菲律宾央行干预加剧和降息打压了菲律宾披索的吸引力 * 股市估值较高,暗示当局可能担心美联储第三轮量化宽松政策推出后资金流入 * 可能很难跌破41,此为2008年3月以来首见的水准,年初迄今涨幅为6.2%.(完) --编译 于春红; 审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=