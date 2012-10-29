中国审议通过精神卫生法 保障公民不被非法收治

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月26日电---中国周五审议通过了保护精神障碍患者权利的《精神卫生法》。
人权倡导者称这部法律非常重要，但也表示该法依然未达到国际标准，因其允许当局在没有司法审查的前提下强制患者入院。这部法律酝酿了20余年。
新华社在英文报导中称，该法将保障公民不被随意强制治疗和非法收治。
位于纽约的人权观察组织（Human Rights Watch）研究员Nicholas Bequelin对路透表示：“我们很欢迎这部法律，因为有总比没有强。”
“这部法律的最重要之处在于，它将允许公民社会介入并推动精神卫生管理的改善，包括提供更大的透明度和限制警察权力。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。