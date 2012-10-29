版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 29日 星期一 13:54 BJT

〔中国钢铁〕10月中旬全国粗钢日产199.9万吨,旬环比增4.3%--中钢协

路透北京10月29日电---中国钢铁工业协会最新旬报显示,10月中旬全国粗钢日产量估算值则为199.9万吨,旬环比增4.3%.

中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引中钢协旬报称,10月中旬其重点会员企业粗钢日产量为160.6万吨,旬环比增加1.4%.

旬报同时显示,10月中旬末重点大中型钢铁企业钢材库存为1,103.5万吨.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐