〔中国钢铁〕10月中旬全国粗钢日产199.9万吨,旬环比增4.3%--中钢协

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京10月29日电---中国钢铁工业协会最新旬报显示,10月中旬全国粗钢日产量估算值则为199.9万吨,旬环比增4.3%.
中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引中钢协旬报称,10月中旬其重点会员企业粗钢日产量为160.6万吨,旬环比增加1.4%.
旬报同时显示,10月中旬末重点大中型钢铁企业钢材库存为1,103.5万吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。