《交易视点》离岸人民币债市价格向上基调短期不变--中信证券

路透北京10月30日电---中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，国内经济底部企稳，基建投资相关行业有望率先复苏，而美联储QE3效果仍在持续发酵，离岸人民币债市向上的基调短期内不会改变。

策略上，继续强调高低等级债券的平衡配置和精选个券，并建议投资者关注基建投资相关行业债券的未来表现。

**人民币即期快速上涨**

上周五，CNH/USD报6.2445，较QE3推出初期下降905个基点；CNY/USD即期报6.2492，下降808个基点，同时，CNY/USD还在周四、周五连续两日触及涨停价位。

除人民币以外，欧元、韩元都出现较大幅度的升值。港元虽然实行和美元挂钩的联席汇率制度，但是近一周港元兑美元也连续触及7.75HKD/USD的上限，香港金管局不得不多次入市干预，通过买入美元、卖出港元的操作以抑制港元涨势。

**中广核登陆离岸人民币债市**

在国务院上周通过《核电安全规划（2011—2020年）》和《核电中长期发展规划（2011—2020年）》之际，国内大型央企中国广东核电集团于上周五发行期限3年、规模人民币15亿元的点心债，发行人主体评级A3/A+(Fitch)，本期债券募集资金将用于中广核核电建设项目和一般营运资金开支。

中广核信用分析。优势在于：该公司在国内核电行业中占有极为重要的地位，发电机组运行稳定，盈利能力强，现金流稳定；国内核电建设正式重启，作为行业领头企业，中广核收益明显。

负面因素在于，易受国内外关于核电负面报导的影响。同时，公司资产负债率较高，在建项目较多，资金压力较大，未来公司持续大规模的投资将增加公司的资金压力。

综合考虑，我们给予中广核的内部评级为B2级，相当于国内外部评级AAA级，该公司的信用资质优良，违约风险极小。

**市场研判和投资策略**

我们的基本判断是国内经济底部企稳，基建投资相关行业有望率先复苏。同时，美联储QE3的效果仍在持续发酵，离岸人民币债市向上的基调短期内不会改变。

因此，我们对离岸人民币债市仍持偏正面态度，策略上继续强调高低等级债券的平衡配置和精选个券，并建议投资者关注基建投资相关行业债券的未来表现。(完)

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