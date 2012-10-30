〔中国保险〕英大财险推国内首个光伏组件25年质保险,打破海外公司垄断

路透上海10月30日电---中国国家电网公司旗下英大泰和财产保险公司周二推出国内首个针对光伏组件的25年期不可撤消的质量保险产品,打破德国慕尼黑再保险公司(MUVGn.DE)等海外保险公司在全球光伏保险产品的垄断,亦有助于提升终端客户对中国光伏产品的信心.

英大财险推出的这种25年期光伏组件质量及性能保险产品规定,一旦光伏组件企业倒闭,英大财险可以代替企业承担维修和更换问题组件的义务,保障买家利益不受损害.力诺太阳(600885.SS)已成为投保英大财险该款新产品的第一家企业.

中怡保险经纪公司将为英大财险该款保险产品提供协助.中怡是中粮集团与全球最大保险经纪公司之一的怡安集团(AON.N)的合资企业.

"光伏企业一批破产潮,没有保险,根本没法做(销售),"国家应对气候变化战略研究中心主任李俊峰在新闻会间隙对路透表示.

中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地,但美国和欧洲先后对中国出口的光伏产品进行反倾销和反补贴调查,令国内光伏企业普遍经营压力较大,一些企业出现停产或倒闭.海外企业对于国内企业未来生存前景亦有疑虑,因此相当多买家要求国内生产企业投保.

国内企业此前只能选择海外保险商,例如中电光伏CSUN.O3月曾宣布选用Power Guard提供的质保保险方案;而赛维LDKLDK.N6月与德国最大的财产和意外伤害保险公司之一的HDI Gerling合作,为其组件产品和功率提供保障.

业内人士指出,目前光伏组件保险的主要提供商包括慕尼黑再保险公司、美国Power Guard等,虽然其全球知名度较高,不过海外公司亦存在费用高、条件苛刻等弱点.英大财险此举不仅打破海外公司的垄断,亦可为国内光伏企业重新振兴提供一些帮助.

近期国内相关部门纷纷出手拯救光伏行业,例如除了新推分布式光伏发电示范园区政策之外,新能源城市、金太阳工程、光电建筑等方面新政也正在启动,国家电网公司上周亦宣布免费接入分布式光伏发电项目.

英大泰和财产保险公司由国家电网公司及国内各省区电力公司共同发起筹建,2008年10月获准开业,注册资本21亿元人民币.公司以"电力行业的保险专家,保险行业的电力专家"为战略,是国网公司重要的金融平台.(完)