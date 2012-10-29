〔路透基点〕江苏国铝高科铝业获得3.1亿元人民币五年期贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,江苏国铝高科铝业有限公司获得一笔3.1亿元人民币(4,900万美元)五年期贷款,资金将用于一个铝带和铝箔生产项目.
中国农业银行江苏分行担任该贷款的牵头行,提供1.8亿元人民币贷款.江苏淮安农村商业银行、中国建设银行和江苏银行作为参贷行,分别提供7,000万、4,000万和2,000万元人民币.
一位消息人士称,该贷款支付利率为中国人民银行利率的100%,在两年宽限期之后开始还款.
江苏国铝高科铝业位于江苏省洪泽县.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。