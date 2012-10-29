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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:39 BJT

〔路透基点〕江苏国铝高科铝业获得3.1亿元人民币五年期贷款--RLPC

路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,江苏国铝高科铝业有限公司获得一笔3.1亿元人民币(4,900万美元)五年期贷款,资金将用于一个铝带和铝箔生产项目.

中国农业银行江苏分行担任该贷款的牵头行,提供1.8亿元人民币贷款.江苏淮安农村商业银行、中国建设银行和江苏银行作为参贷行,分别提供7,000万、4,000万和2,000万元人民币.

一位消息人士称,该贷款支付利率为中国人民银行利率的100%,在两年宽限期之后开始还款.

江苏国铝高科铝业位于江苏省洪泽县.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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