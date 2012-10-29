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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:19 BJT

〔日本股市〕收于平盘,企业获利警讯抵消对日央行宽松举措的预期

路透东京10月29日电---日本股市日经指数周一收于平盘,因本田汽车(7267.T)和NTT DoCoMo(9437.T)公布获利预警,抵消对日本央行将在周二会议时放宽政策的希望.

日经指数.N225下跌3.7点,收报8,929.34点.东证股价指数.TOPX收跌0.1%,至740.30点.(完)

--编译 石冠兰;审校 王冠中

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