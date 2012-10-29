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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:20 BJT

〔全球贵金属〕10月26日SPDR黄金持仓降0.05%,iShares白银持仓不变

路透10月29日电---全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)上周五的黄金持仓量较上周四减少0.05%,全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust (SLV)同期的持仓量维持不变.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,963,411.1 10月26日 42,982,793.1 10月25日 -19,382.0 -0.05%

iShares 319,037,966.3 10月26日 319,037,966.3 10月25日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 肖群英;审校 石冠兰

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