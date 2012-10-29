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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:27 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨后回跌,买单在走势回落后又再度涌现

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* 欧元/美元上涨并突破停止单,一度来到1.2972.

* 欧元随后回落到1.2914美元,但买单又再度跟进.在通往1.2900的一路上以及1.2880下方有更多买单聚集.

* 亚洲主权账户再次逢低买入.

* 1.2900下方有欧元/美元的停止单,1.2880下方有更多.卖单则布在1.2980之前.

* 欧元/日圆稍早遭遇日本投资者卖盘,但跌势在102.87处受限.(完)

--编译 高琦;审校 戴素萍

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