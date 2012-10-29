〔韩国股市〕收于七周低点附近,受汽车类股表现不佳的拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔10月29日电---韩国股市周一几近收平盘,挣扎在七周低点附近,因汽车类股的跌势抵消了科技板块的涨幅.
综合股价指数.KS11收盘微涨0.09点至1,891.52点,上周五曾创下9月初以来的最低水准,因市场担心强势韩元将对本已受困于需求低迷的出口类股造成进一步的打压.
LG显示器(034220.KS)收高7.6%,上周五其公布两年来首次录得季度获利[ID:nSB2069719].
起亚汽车收跌4%,延续上周五的跌势,此前公布的第三季业绩证实该公司的罢工事件对产量产生了影响.(完)
--编译 王洋;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。