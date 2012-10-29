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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:26 BJT

〔韩国股市〕收于七周低点附近,受汽车类股表现不佳的拖累

路透首尔10月29日电---韩国股市周一几近收平盘,挣扎在七周低点附近,因汽车类股的跌势抵消了科技板块的涨幅.

综合股价指数.KS11收盘微涨0.09点至1,891.52点,上周五曾创下9月初以来的最低水准,因市场担心强势韩元将对本已受困于需求低迷的出口类股造成进一步的打压.

LG显示器(034220.KS)收高7.6%,上周五其公布两年来首次录得季度获利[ID:nSB2069719].

起亚汽车收跌4%,延续上周五的跌势,此前公布的第三季业绩证实该公司的罢工事件对产量产生了影响.(完)

--编译 王洋;审校 艾茂林

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