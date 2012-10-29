〔路透基点〕远东宏信1.2亿美元三年期银团贷款开始启动--RLPC

路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,牵头行暨额度分配行星展银行(DBS)开始为远东宏信有限公司的1.2亿美元三年期一次还本贷款(bullet loan)组团.

银行受邀按以下层级参贷.承贷3千万美元或以上的银行,获得340个基点综合收益,费用为180基点,并拿到牵头行头衔;承贷2,000万-2,900万美元的银行,获得330个基点的综合收益,费用为150个基点,并获得主办行的头衔;承贷1,000万-1,900万美元的银行,获得320个基点的综合收益,费用为120个基点,获得高级经理行的头衔.

该贷款没有担保,于上周五推出,回复截止日期为11月30日.

消息人士称,贷款条件与远东宏信6月获得的2亿美元2.5年期一次还本贷款相似.该贷款最高综合收益为360个基点,利率为较Libor加码320个基点.

国泰世华银行和瑞银为最初的牵头行和簿记行,东亚银行、台湾合作金库及台新银行亦加入担任牵头行和簿记行.另有14家银行参与联贷.

一如先前报导,数家银行已收到条款书.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码280个基点.

贷款资金将用于资本支出.

远东宏信为中国中化集团旗下的公司,提供金融租赁服务.(完)