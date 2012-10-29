〔路透基点〕远东宏信1.2亿美元三年期银团贷款开始启动--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,牵头行暨额度分配行星展银行(DBS)开始为远东宏信有限公司的1.2亿美元三年期一次还本贷款(bullet loan)组团.
银行受邀按以下层级参贷.承贷3千万美元或以上的银行,获得340个基点综合收益,费用为180基点,并拿到牵头行头衔;承贷2,000万-2,900万美元的银行,获得330个基点的综合收益,费用为150个基点,并获得主办行的头衔;承贷1,000万-1,900万美元的银行,获得320个基点的综合收益,费用为120个基点,获得高级经理行的头衔.
该贷款没有担保,于上周五推出,回复截止日期为11月30日.
消息人士称,贷款条件与远东宏信6月获得的2亿美元2.5年期一次还本贷款相似.该贷款最高综合收益为360个基点,利率为较Libor加码320个基点.
国泰世华银行和瑞银为最初的牵头行和簿记行,东亚银行、台湾合作金库及台新银行亦加入担任牵头行和簿记行.另有14家银行参与联贷.
一如先前报导,数家银行已收到条款书.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码280个基点.
贷款资金将用于资本支出.
远东宏信为中国中化集团旗下的公司,提供金融租赁服务.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。