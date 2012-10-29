《汇市简讯》日本央行政策会议前,日圆空头部位接近极值

0610GMT 花旗专有部位指标显示,"活跃"交易商中日圆空头部位接近极值.上周五的日圆反弹可能引发了一些调整,但花旗指出相对于近期日圆走软,日圆空头部位仍显过度,表明卖盘反映人气转至负面,而非投资者追寻一种趋势. 尽管过度做空可能导致日圆进一步下跌,但其或能受益于短期的轧空,尤其是假如日本央行在明天政策会议上未能一如预期般至少购买10万亿日圆额外资产,不符市场预期的话. 截至10月23日的芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示,投机客增持的日圆空头部位为五个月来最高.(完) --编译 于春红;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=