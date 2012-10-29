《香港房地产焦点》政府频频出手压抑楼市,政策风险渐增

* 政府连续第三个月出招压抑楼市

* 忧热钱令楼市亢奋,征重税击退炒家

* 市场成交急冻,分析师料楼价跌幅温和

* 蓝筹地产股全线下跌,美联泻16%

记者 梁慧仪

路透香港10月29日电---香港政府上周五重拳出击征重税压楼市,为梁振英政府上场后第三度出招.能否扑熄楼市炽热之火尚待观察,但在预期未来两年利率保持低企,用家需求庞大但供应紧绌的情况下,政府或只能沿此方法"买时间"直至外围转稳,楼市政策风险将会增加.

梁振英7月就任特首后,先后于8、9月推出楼市措施,从增加供应、收紧已拥有一个或以上未完全偿还按揭的物业按揭申请方向着手.而在上周五金管局公布第三季香港的负资产数字为零之后,政府随即出招,从提高特别印花税(SSD)税率和延长征税期,同时首次开征"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税,以控制需求.[ID:nSB2070515]

"市场二手供应会再紧一些,...现在政府是(用政策)买时间,希望外面的形势改善一些,利率和供应可以改善."中信证券国际证券研究部房地产行业执行董事颜伟洪称.

"吃药在开始时一定有效用,但久了药力就会减弱,...压抑需求只是治标的方法,治本仍然是要增加供应."他说.

由于美国联储局(FED)将维持超低利率期限延至2015年中,颜伟洪相信两年后利率很大机会回升,但供应能否按计划增加,则仍要视乎政府能否应付来自不同界别的阻力以增加土地,例如现时政府提出的新界东北发展计划就遇到极大的阻力.

新措施对楼价的影响尚待观察,但成交量已率先"急冻".周六、日美联的全港15大蓝筹屋苑只录得13宗买卖成文,按周下跌52%.美联集团执行董事兼集团住宅部行政总裁陈坤兴表示,准买家入市态度倾向审慎及市场观望气氛浓厚,惟暂时业主减价意欲不大,故令本周末二手屋苑交投急冻.

中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰表示,政府上周五公布稳定楼市新措施,买卖双方仍需时间消化消息,成交量下跌可算是正常现象.他认为,买家入市意欲仍在,只要业主愿意调低叫价约5-10%,放盘仍获买家快速承接.

**成交料降,但楼价跌幅或温和**

分析师普遍预期,在新政策下,香港楼市成交将会大减,但对楼价的压抑作用则不大.

里昂证券研究部主管王艳在报告中称,政府上周五公布的措施相当"重手",预期市场需求会大减两成,但由于市场上急于沽售的卖家很少,故预期对楼价的即时影响只有1-2%的下调幅度.

在流动资金过剩和超低利率的情况下,今年首九个月香港住宅价格累计上升约20%,与香港经济逐步放缓的情况背道而驰,目前香港楼价已经达到一般市民难以负担的水平.

王艳表示,增加供应能调控楼市,但做法有欠弹性,在经济滑坡时更会继续打击楼价甚至市民的财务能力.故该行认为政府增加供应的措施须同时辅以行政措施,例如税务和置业限制等,以缓解短期市场供求不平衡.

"这显示新政府决心在有需要时会对楼市作出干预,当楼价上升时楼市政策风险也会随之增加."她说.

德意志银行大中华区首席经济学家马骏在报告中称,"买家印花税"将会导致成交量明显下降,并能即时击退炒家.至于真正用家对楼价下调有所期望,故或会先观望一段时间才决定是否入市.该行不预期楼价会急跌,因现时供应仍然偏紧,而按揭利率低企支持楼价,料未来数月楼价或会温和下调约5%.

他表示,从经济的角度看,政府的措施能在超低息环境下有助稳定楼价,以及扭转近期市场对港汇重估的投机行为.近日热钱流入带动港元汇价走强,而金管局上周已先后四度入市干预港元兑美元HKD=强势.

**蓝筹地产股全线下跌**

政府出"狠招"后,香港地产及相关股份周一应声急挫,蓝筹地产股全线下跌,恒生地产股指数.HSNP最多跌4.4%.

香港时间13:46,跌幅最大的头五家蓝筹股悉数为地产股,近期有新楼盘发售中的恒基地产(0012.HK)和新世界发展(0017.HK)领跌,挫近7%.新鸿基地产(0016.HK)、长江实业(0001.HK)和信和置业(0083.HK)分别下滑5.5%、5.1%和6.8%.

二手成交急降,亦拖累香港唯一一家上市的物业代理--美联集团(1200.HK)最多暴挫16%.

财经事务及库务局局长陈家强更扬言,日后仍有可能推出其他税务措施应对,主要视乎市场是否由用家主导、价格是否反映香港巿民真正的购买力等方面.

"市场(对地产股)的反应有点过度,市场担忧政府对物业买卖增加征税政策会令需求下调,但其实现时最大的问题是房屋供应不足."京华山一研究部主管彭伟新表示.

但中信证券的颜伟洪则指出,多只香港地产股由今年初以来累计升幅达30-50%,因当时市场相信楼市不会有大问题,而且发展商的售楼情况也相当理想,故吸引了一批短线投资者买入地产股.政府推出新招后,他估计地产股将有可能由上周五的收盘价下调10-15%不等.

投行Jefferies分析师表示,短期内香港发展商承受销售前景不明朗的影响,但对大部份香港地产股的资产净值(NAV)影响则比较温和.由于政府的措施有可能引导资金投向商业地产,故收租股和房地产信托基金(REIT)类股份短期可能会受带动.(完)

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