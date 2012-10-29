〔日本债市〕公债价格下跌,市场静候明日日本央行会议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月29日电---日本公债继上日走强后周一下跌,周二将召开日本央行会议,市场预期会上央行将进一步放宽货币政策.
10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC微升1个基点至0.770%.而10年期日本公债期货2JGBv1小跌两个跳动点至144.22,且成交清淡,但期约仍站在20日移动均线切入位144.16上方.
五年期日本公债收益率持平于0.185%,因市场强烈预期日本央行周二将把资产购买规模扩大10万亿(兆)日圆(1,257亿美元).
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。