〔日本债市〕公债价格下跌,市场静候明日日本央行会议

路透东京10月29日电---日本公债继上日走强后周一下跌,周二将召开日本央行会议,市场预期会上央行将进一步放宽货币政策.

10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC微升1个基点至0.770%.而10年期日本公债期货2JGBv1小跌两个跳动点至144.22,且成交清淡,但期约仍站在20日移动均线切入位144.16上方.