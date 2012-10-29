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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:45 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,市场静候明日日本央行会议

路透东京10月29日电---日本公债继上日走强后周一下跌,周二将召开日本央行会议,市场预期会上央行将进一步放宽货币政策.

10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC微升1个基点至0.770%.而10年期日本公债期货2JGBv1小跌两个跳动点至144.22,且成交清淡,但期约仍站在20日移动均线切入位144.16上方.

五年期日本公债收益率持平于0.185%,因市场强烈预期日本央行周二将把资产购买规模扩大10万亿(兆)日圆(1,257亿美元).

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