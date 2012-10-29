〔国际油市〕布兰特油价跌近109美元,因飓风Sandy逼近美国

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---布兰特原油期货周一下跌,接近每桶109美元,因美国东海岸炼厂在飓风Sandy来临之前削减运营,减少原油用量.
Phillips 66(PSX.N)周日开始关闭其新泽西日产23.8万桶的炼厂,其他三家炼厂亦减产.此前截至10月19日当周美国原油库存升近600万桶.
0617GMT,布兰特原油期货LCOc1下滑0.40美元报每桶109.15美元,上周跌幅为0.5%.美国原油期货CLc1跌0.31美元报每桶85.97美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。