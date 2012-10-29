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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:49 BJT

〔国际油市〕布兰特油价跌近109美元,因飓风Sandy逼近美国

路透新加坡10月29日电---布兰特原油期货周一下跌,接近每桶109美元,因美国东海岸炼厂在飓风Sandy来临之前削减运营,减少原油用量.

Phillips 66(PSX.N)周日开始关闭其新泽西日产23.8万桶的炼厂,其他三家炼厂亦减产.此前截至10月19日当周美国原油库存升近600万桶.

0617GMT,布兰特原油期货LCOc1下滑0.40美元报每桶109.15美元,上周跌幅为0.5%.美国原油期货CLc1跌0.31美元报每桶85.97美元.

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