《欧元区政经分析》领导人思考如何打造"真正的经济与货币联盟"

路透巴黎10月29日电---欧洲浩瀚的首字母缩略词库6月起又添新词:GEMU.

其全称是"真正的经济与货币联盟"(Genuine Economic and Monetary Union).前两次欧盟峰会的总结中都使用了这个词,相当于默认,1992年通过马斯垂特条约创造的欧元体系是有缺陷、极不完备的.

它也表明,欧洲领导人的侧重点开始从拯救欧元的权宜式危机管理模式,向创建一个更稳健、更具防御能力的欧元区体系的长期过程转变.

这个进程的目标是,往现有治理架构中添加更具约束力的财政纪律、统一的银行监管与清算方式、更有效的经济政策协调,以及对欧元区决策更民主的监督.

围绕GEMU性质的讨论过程,将是一个漫长且循序渐进的工程.

"我们没有寻求'突变',没想着要一瞬间让欧元区彻底改变."领导这项改革的欧洲理事会主席范龙佩上周表示.

目前讨论中的远景构想至少有三个,主要争论点是如何在金融责任共担与主权合并之间寻找平衡.

简单起见,我们将分别用NOMU(不要债务共担),OLDMU(共担旧债)与NEWMU(共担新债)来指代这三种设想模式,不过如果按照典型的欧盟办事风格,最终结果很可能是这三个选项的大杂烩.

**不要债务共担(NOMU)**

欧洲最有权力的领袖--德国总理梅克尔希望更多的集中调度各国预算和经济改革,并建立一支新的小型欧元区"团结基金",奖励遵守纪律的国家,缓冲改革带来的痛苦影响.

梅克尔曾坚决反对欧元区政府及其银行之间分担债务和责任,不论是通过建立债务偿还基金,发行欧元区共同债券,共同银行存款担保,还是通过欧元区救援基金对之前接受抒困的银行直接注资.

她对于欧元区前途的公开立场可描述为NOMU(不要共担,no mutualisation的缩写).这得到同是AAA评级的债权国荷兰和芬兰支持.

芬兰总理卡泰宁认为这是道德问题."在芬兰,人们会问,'我们为其他国家政客的错误埋单对吗?'很容易理解这并不公平."

梅克尔并没有排除在遥远未来完成财政经济一体化后发行欧元区共同债券的可能性.许多欧盟官员认为,在明年9月德国大选之后,她对债务共担方案的态度将更为开放.

但目前,她希望先严格加强纪律:德国建议欧元区设立"超级执委",有权否决国家预算.

德国央行委员会成员Andreas Dombret在都柏林演讲时表示,欧元区银行业联盟不可以"掩盖过去的罪孽",比如承担一些爱尔兰政府的银行债务.

不过,许多分析师认为,梅克尔将不得不向财政转移支付或债务共担迈出更大步伐,以赢得法国对欧盟监管国家预算和经济改革的支持.

"NOMU不会受法国欢迎,"布鲁塞尔经济智库Bruegel的主管Jean Pisani-Ferry表示,"如果不在欧元债券问题上作出让步,我认为德国人就无法推行对预算的否决权."

**共担旧债(OLDMU)**

并非所有德国人的看法都是非此即彼.德国政府经济顾问委员会已建议设立临时性的偿债基金,该基金将发行欧元区共同债券,以帮助各国偿还超过欧盟条约规定的60%上限的已有债务.

这可以称为OLDMU(共担旧债,mutualising legacy debts and liabilities的缩写).

此举不仅能帮助重债国,如希腊、意大利和爱尔兰,在未来15-20年内将债务恢复至可持续水平,还可能帮助到法国和德国.在此期间各国将仍对各自新筹借的债务负责.

法国总统奥朗德赞同这个版本的欧元区共同债券构想,一些专家认为这与德国宪法法院近来的裁决不矛盾,因这并未带来永久性的债务转移.

一位欧盟官员开玩笑称,这是天主教的方式--让罪人获得赦免,但在新教徒为主的北欧国家恐怕行不通.

另一种形式的OLDMU将包括允许欧元区永久性纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)对已受到爱尔兰和西班牙政府救助的银行直接注资.

此举将使爱尔兰和西班牙政府卸掉银行债务包袱,从而更加方便爱尔兰在明年重返资本市场,以及帮助西班牙在无需申请主权援助的情况下继续被市场接纳.

但目前为止,梅克尔都坚决反对建立偿债基金,或者对已接受抒困的银行直接注资.

**共担新债(NEWMU)**

许多分析师和更拥护联邦制的政界人士支持的选项是,建立一个泛欧元区债务机构,来代表成员国在规定限额内发行债券,从而实现集中发行新债.

各成员国要么在这个限制以内发债,要么以国家担保来超额发债,从而确保其能受到市场纪律约束.

NEWMU方案(共担新债,mutualising new liabilities的缩写)受到欧盟执委会的支持,但已被德国宪法法院明确排除在外,若要采用该方案,德国必须修改基本法.

整顿因房地产泡沫破裂而受挫的西班牙银行业,所需成本大约相当于该国GDP的4%,除非债务不断攀升,否则这并不会使该国债务大幅增加.

但是,爱尔兰纳税人肩负的债务已相当于本国国内生产总值(GDP)的40%.除非欧盟当局提供一些帮助,否则如此重负将使该国经济在一代人的时间内都承受重压.

上述欧盟官员称NEWMU是十足的新教徒式的拯救之策.每个国家从一开始就具有原罪.由于未被授权公开置评,此位官员要求匿名.(完)