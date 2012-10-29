〔中国钢铁〕10月中旬粗钢日产环增4.3%,钢价反弹刺激钢厂复产加速(更新版)

(新增分析师评论及表格)

* 10月中旬粗钢日产环增4.3%

* 创逾半年来的涨幅之最

* 仍受钢价反弹及钢厂盈利带动刺激

* 复产冲动料抑制后期钢市

路透北京10月29日电---中国钢价9月以来一波反弹刺激钢厂复产加速.10月中旬全国粗钢日产量环比增长4.3%,幅度高于上旬,亦为逾半年来的最高涨幅,前次增幅高点为4月上旬的环增7.4%.

而10月中旬粗钢日产199.9万吨,距离今年5月上旬创下的旬日产历史新高204.5万吨已不远.

分析师认为,粗钢产量进一步回升符合此前预期,9月以来钢价迅速反弹令钢厂盈利状况由此出现好转,进而带动其生产积极性.但粗钢产量持续快速回升将对后期钢市起到抑制作用,毕竟冬季是钢铁产品的传统需求淡季,且出口未全面复苏.

中国联合钢铁网援引中钢协旬报显示,10月中旬全国粗钢日产量估算值则为199.9万吨,旬环比增4.3%,同期其重点会员企业粗钢日产量为160.6万吨,旬环比增加1.4%.且10月中旬末重点大中型钢铁企业钢材库存为1,103.5万吨.

"预计钢价在四季度中后期将随着供应压力加大再度回落,"中联钢高级分析师胡艳平称.

她并强调,粗钢产量进一步回升的原因在于钢价在进入9月后不久迅速反弹,一些调价极为灵活的钢厂快速跟进,积极调涨订货价格,以月度定价为主的大型钢厂10月板材政策多维稳,部分品种小幅上调,同时铁矿石等原燃料从采购到用于生产需要一定时间,钢厂盈利状况由此出现好转.

受中国经济增速放缓及钢铁业产能过剩影响,上期所螺纹钢期货价格目前仍处于历年来的低位,主力1305合约SRBK39月初以来触底反弹,按周一盘中价格计算已较9月初该合约的最低点上涨逾11%,但仍大幅低于该合约今年年初时的价格.

以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)

时间 日产量 旬环比(%)

10月11-20日 199.9 +4.3%

10月1-10日 191.6 +4.0

9月20-30日 184.3 -0.7

9月11-20日 185.7 -2.01

9月1-10日 189.5 +1.2

8月21-31日 187.2 -3.0

8月11-20日 193.0 -2.0

8月1-10日 196.99 +1.1

7月21-31日 194.9 -2.2

7月11-20日 199.3 +1.8

7月1-10日 195.8 -0.4

6月21-30日 196.5 -0.3

6月11-20日 197.1 -1.4

6月1-10日 199.94 +2.03

5月21-31日 196.0 -3.9

5月11-20日 204.0 -0.3

5月1-10日 204.5 +0.5

4月21-30日 203.5 +1.5

4月11-20日 200.5 -1.3

4月1-10日 203.1 +7.4

3月21-31日 189.0 -1.5

3月11-20日 191.9 +1.1

3月1-10日 189.8 +13

2月21-29日 167.9 -1.2

2月11-20日 169.9 +0.2

2月1-10日 169.6* +1.3

1月21-31日 167.3 +0.2

1月11-20日 166.9 -1.3

1月1-10日 169.1 +3.9

注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)