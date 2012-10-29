〔中国钢铁〕10月中旬粗钢日产环增4.3%,钢价反弹刺激钢厂复产加速(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增分析师评论及表格)
* 10月中旬粗钢日产环增4.3%
* 创逾半年来的涨幅之最
* 仍受钢价反弹及钢厂盈利带动刺激
* 复产冲动料抑制后期钢市
路透北京10月29日电---中国钢价9月以来一波反弹刺激钢厂复产加速.10月中旬全国粗钢日产量环比增长4.3%,幅度高于上旬,亦为逾半年来的最高涨幅,前次增幅高点为4月上旬的环增7.4%.
而10月中旬粗钢日产199.9万吨,距离今年5月上旬创下的旬日产历史新高204.5万吨已不远.
分析师认为,粗钢产量进一步回升符合此前预期,9月以来钢价迅速反弹令钢厂盈利状况由此出现好转,进而带动其生产积极性.但粗钢产量持续快速回升将对后期钢市起到抑制作用,毕竟冬季是钢铁产品的传统需求淡季,且出口未全面复苏.
中国联合钢铁网援引中钢协旬报显示,10月中旬全国粗钢日产量估算值则为199.9万吨,旬环比增4.3%,同期其重点会员企业粗钢日产量为160.6万吨,旬环比增加1.4%.且10月中旬末重点大中型钢铁企业钢材库存为1,103.5万吨.
"预计钢价在四季度中后期将随着供应压力加大再度回落,"中联钢高级分析师胡艳平称.
她并强调,粗钢产量进一步回升的原因在于钢价在进入9月后不久迅速反弹,一些调价极为灵活的钢厂快速跟进,积极调涨订货价格,以月度定价为主的大型钢厂10月板材政策多维稳,部分品种小幅上调,同时铁矿石等原燃料从采购到用于生产需要一定时间,钢厂盈利状况由此出现好转.
受中国经济增速放缓及钢铁业产能过剩影响,上期所螺纹钢期货价格目前仍处于历年来的低位,主力1305合约SRBK39月初以来触底反弹,按周一盘中价格计算已较9月初该合约的最低点上涨逾11%,但仍大幅低于该合约今年年初时的价格.
以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)
时间 日产量 旬环比(%)
10月11-20日 199.9 +4.3%
10月1-10日 191.6 +4.0
9月20-30日 184.3 -0.7
9月11-20日 185.7 -2.01
9月1-10日 189.5 +1.2
8月21-31日 187.2 -3.0
8月11-20日 193.0 -2.0
8月1-10日 196.99 +1.1
7月21-31日 194.9 -2.2
7月11-20日 199.3 +1.8
7月1-10日 195.8 -0.4
6月21-30日 196.5 -0.3
6月11-20日 197.1 -1.4
6月1-10日 199.94 +2.03
5月21-31日 196.0 -3.9
5月11-20日 204.0 -0.3
5月1-10日 204.5 +0.5
4月21-30日 203.5 +1.5
4月11-20日 200.5 -1.3
4月1-10日 203.1 +7.4
3月21-31日 189.0 -1.5
3月11-20日 191.9 +1.1
3月1-10日 189.8 +13
2月21-29日 167.9 -1.2
2月11-20日 169.9 +0.2
2月1-10日 169.6* +1.3
1月21-31日 167.3 +0.2
1月11-20日 166.9 -1.3
1月1-10日 169.1 +3.9
注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯/杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。