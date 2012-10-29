〔中国股市〕沪综指收跌至逾一个月新低,政策面淡静大盘积弱难返

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月29日电---中国股市沪综指周一连续第三个交易日缩量收跌,至逾一个月新低.此前市场预期的货币宽松及新股发行制度改革等政策均无进展,令大盘积弱难返,市场参与意愿持续减弱,料短期走势仍以调整为主.
沪综指.SSEC收报2,058.943点,跌7.266点,或0.35%,此前低点为9月27日的2,056.323点.上海A股今日成交390亿元人民币,上周五为541亿元.
第一创业证券分析师郭树华认为,十八大临近但仍缺乏新的政策,令推升市场的意愿越来越弱.另外,前期反弹主要是由于个别三季报业绩较好的品种推动,包括低价股充当了市场的热点,随着其反弹基本到位,对市场的拉动亦逐渐减退.
"前期市场热点的影响正在逐渐减退,使得市场参与意愿不强,短期市场指数仍将以调整为主."他并表示,虽然下方2,000点位置的支撑力度不会太强,但整数关口仍将出现争夺.
随着稀土价格大跌,相关个股亦出现明显下挫,其中稀土高科(600111.SS)收跌5.43%至27.35元,六个交易日里累计下跌近两成.
沪深300指数.CSI300收跌0.54%,报2,235.854点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,240.8点,跌0.68%,成交量为324,533手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。