〔路透基点〕辜仲谅寻求逾3亿美元七年期贷款以收购壹传媒台湾业务

路透香港10月29日电---消息人士向汤森路透旗下基点表示,前中信金控副董事长辜仲谅正寻求至少等额3亿美元的七年期融资,以支持其收购香港上市公司壹传媒(0282.HK)旗下的台湾业务.

据一位知情人士透露,辜仲谅希望利率加码能设于约200至约250基点上下.

如之前报导,贷款的具体规模仍在磋商中,但该买家冀望至少达到总收购价175亿台币(5.98亿美元)的一半.

壹传媒在10月17日在港交所发表公告称,10月15日已与台湾中信集团大股东辜仲谅签定意向书(MOU),预定以175亿台币出售台湾的报纸、杂志及电视台资产.壹传媒由香港传媒大亨黎智英掌控.

该公司称,壹传媒已同意作出为期三年的承诺,公司暨董事长黎智英将不会拥有或控制任何的台湾印刷传媒或电视台.黎智英在几周前表示,由于财务亏损,将出售旗下台湾电视台事业.

另外,壹传媒旗下的苹果日报近日已签署2.1亿港元(2,700万美元)三年期定期贷款,利率为一个月、两个月、三个月或六个月香港银行同业拆息利率加码275个基点.贷款获壹传媒有限公司担保.(完)