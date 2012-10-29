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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 15:06 BJT

〔全球金市〕金价守住轻微涨幅,但美元走强带来压力

路透新加坡10月29日电---周一现货金小涨,上日美国经济数据强劲提振金价,不过美元走坚以及对于希腊债务和西班牙可能救助的担忧或令金价涨幅受限.

美国第三季经济增长加速,得益于季末消费者支出大增,以及政府支出意外反弹.而企业投资出现一年多来首次下滑,构成拖累.[ID:nSB2070985]该数据周五给予现货金一定支撑.

投资者当前等待定于周五公布的美国就业报告,该报告可能为金价定基调.此前出于对美联储货币刺激措施前景的担忧,对冲基金和基金管理人削减黄金和白银的多头持仓.

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