〔全球金市〕金价守住轻微涨幅,但美元走强带来压力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---周一现货金小涨,上日美国经济数据强劲提振金价,不过美元走坚以及对于希腊债务和西班牙可能救助的担忧或令金价涨幅受限.
美国第三季经济增长加速,得益于季末消费者支出大增,以及政府支出意外反弹.而企业投资出现一年多来首次下滑,构成拖累.[ID:nSB2070985]该数据周五给予现货金一定支撑.
投资者当前等待定于周五公布的美国就业报告,该报告可能为金价定基调.此前出于对美联储货币刺激措施前景的担忧,对冲基金和基金管理人削减黄金和白银的多头持仓.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。