(重发)〔东京汇市〕日圆在远高于近期低点的水平企稳,静候日本央行会议

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* 日圆上档受限,因日本央行周二料放松政策

* 期货、期权数据暗示日圆偏空走势未受损

* 受飓风影响美国交投料淡静

路透东京10月29日电---日圆周一持稳,不过本周开局远高于上周低位,因投资者焦点移开对日本央行的政策宽松预期,转而关注美国经济因素.

交易商预期海外市场活动将淡静,因飓风Sandy周一晚间料将侵袭美国东岸.美国股市和期权市场周一将休市,因监管方、证交所和经纪商担心市场整体性和雇员安全.

消息人士称,在周二的政策会议上,日本央行料进一步宽松货币政策,并可能更坚定地承诺,将继续向经济注资直至达到1%的通胀率目标.[ID:nSB2069291]

"对日本央行将祭出宽松举措的预期,是影响上周市场的一个重要因素,但在本周则影响不大,因为市场已对相关预期做出消化,"Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata称.

央行委员普遍同意需要连续第二个月扩大刺激政策,最可能的选项是将资产购买和贷款计划增加至少10万亿(兆)日圆(1,250亿美元).[ID:nSB2069291]

在日本央行会议之前,周五的数据显示,外汇投机客扩大日圆空仓,并且自5月以来市场首次出现净空仓.

"即使上周五出炉的增长数据好于预期,目前市场仍存在对美国经济的疑虑,而在这些忧虑消散前,趋势料不会改变,美元兑日圆可能将守在近期交易区间,"他还称.

周五公布的数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)增长2%,增幅略高于预期的1.9%,但仍低于分析师所谓能够压低失业率的水平.

美国政府将于本周五公布10月非农就业报告.分析师称,此报告将影响美国总统大选结果.

不过,有些人认为不论日本央行的会议结果如何,日圆空头仍有可为的空间.期货及选择权市场数据显示,即使日本央行的放松力度不如市场预期的那么大,日圆走空的基本趋势也仍然不变.

"有关日本央行的宽松措施预期心理,并非是令日圆走弱的唯一因素.当然它有影响,不过别忘了还有软银的并购案,"三菱东京日联银行Teppei Ino说.他指的是软银本月宣布将以200亿美元买下美国Sprint Nextel Corp (S.N)的控股权.

美元兑日圆JPY=报79.72日圆,较周五纽约尾盘涨约0.1%,但仍远低于周五触及的四个月高点80.38.美元兑日圆比10月初低点77.79仍高出许多.支撑位据称在200日移动均线,该均线目前切入位在79.51.

欧元兑日圆EURJPY=R小跌0.1%,报102.97日圆,已远离10月23日触及的六个月高位104.59日圆.

欧元兑美元EUR=报1.2919美元,仍在9月中旬以来的区间1.2800/3200内.

交易商等待西班牙求援,此举将启动欧洲央行(ECB)的购债计划,并可能推动欧元脱离目前区间.

投资者也持续关注希腊局势.该国反对党领导人称,其党派将投票反对预计本周递交国会的撙节计划.不过他上周五表示不会让目前的政府垮台.

澳元兑美元AUD=D4跌0.2%,报1.0354,持于10月23日低位1.0236上方,但远离10月18日峰值1.0412.突破该水平将上看9月14日高位1.0625.

澳洲央行可能一直透过把澳元卖给海外央行来削弱澳元,尽管数量不大,但这将是强势澳元受挫的另一个迹象.[ID:nST0569153]

澳洲央行虽然没有公开干预来推低澳元,但在8月和9月却设法累积了净8.63亿澳元的外币.相比之下,自2010年初以来,其平均每月增幅为约5,400万澳元.

纽约 当日 今年来 2011年

0712GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2915 1.2939 -0.19 -0.23 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.59 79.63 -0.05 +3.44 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.79 103.05 -0.25 +3.23 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9357 0.9346 +0.12 -0.20 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6080 1.6103 -0.14 +3.51 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9986 0.9964 +0.22 -2.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0351 1.0372 -0.20 +1.23 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8208 0.8224 -0.19 +5.45 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.380 82.590 -0.25 +4.76 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.330 65.500 -0.26 +9.19 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.98 128.23 -0.19 +7.07 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2608 1.2598 +0.08 -3.95 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/艾茂林/李婷仪/肖群英;审校 王冠中/侯向明/王洋/隋芬

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