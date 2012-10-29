(重发)〔东京汇市〕日圆在远高于近期低点的水平企稳,静候日本央行会议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 日圆上档受限,因日本央行周二料放松政策
* 期货、期权数据暗示日圆偏空走势未受损
* 受飓风影响美国交投料淡静
路透东京10月29日电---日圆周一持稳,不过本周开局远高于上周低位,因投资者焦点移开对日本央行的政策宽松预期,转而关注美国经济因素.
交易商预期海外市场活动将淡静,因飓风Sandy周一晚间料将侵袭美国东岸.美国股市和期权市场周一将休市,因监管方、证交所和经纪商担心市场整体性和雇员安全.
消息人士称,在周二的政策会议上,日本央行料进一步宽松货币政策,并可能更坚定地承诺,将继续向经济注资直至达到1%的通胀率目标.[ID:nSB2069291]
"对日本央行将祭出宽松举措的预期,是影响上周市场的一个重要因素,但在本周则影响不大,因为市场已对相关预期做出消化,"Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata称.
央行委员普遍同意需要连续第二个月扩大刺激政策,最可能的选项是将资产购买和贷款计划增加至少10万亿(兆)日圆(1,250亿美元).[ID:nSB2069291]
在日本央行会议之前,周五的数据显示,外汇投机客扩大日圆空仓,并且自5月以来市场首次出现净空仓.
"即使上周五出炉的增长数据好于预期,目前市场仍存在对美国经济的疑虑,而在这些忧虑消散前,趋势料不会改变,美元兑日圆可能将守在近期交易区间,"他还称.
周五公布的数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)增长2%,增幅略高于预期的1.9%,但仍低于分析师所谓能够压低失业率的水平.
美国政府将于本周五公布10月非农就业报告.分析师称,此报告将影响美国总统大选结果.
不过,有些人认为不论日本央行的会议结果如何,日圆空头仍有可为的空间.期货及选择权市场数据显示,即使日本央行的放松力度不如市场预期的那么大,日圆走空的基本趋势也仍然不变.
"有关日本央行的宽松措施预期心理,并非是令日圆走弱的唯一因素.当然它有影响,不过别忘了还有软银的并购案,"三菱东京日联银行Teppei Ino说.他指的是软银本月宣布将以200亿美元买下美国Sprint Nextel Corp (S.N)的控股权.
美元兑日圆JPY=报79.72日圆,较周五纽约尾盘涨约0.1%,但仍远低于周五触及的四个月高点80.38.美元兑日圆比10月初低点77.79仍高出许多.支撑位据称在200日移动均线,该均线目前切入位在79.51.
欧元兑日圆EURJPY=R小跌0.1%,报102.97日圆,已远离10月23日触及的六个月高位104.59日圆.
欧元兑美元EUR=报1.2919美元,仍在9月中旬以来的区间1.2800/3200内.
交易商等待西班牙求援,此举将启动欧洲央行(ECB)的购债计划,并可能推动欧元脱离目前区间.
投资者也持续关注希腊局势.该国反对党领导人称,其党派将投票反对预计本周递交国会的撙节计划.不过他上周五表示不会让目前的政府垮台.
澳元兑美元AUD=D4跌0.2%,报1.0354,持于10月23日低位1.0236上方,但远离10月18日峰值1.0412.突破该水平将上看9月14日高位1.0625.
澳洲央行可能一直透过把澳元卖给海外央行来削弱澳元,尽管数量不大,但这将是强势澳元受挫的另一个迹象.[ID:nST0569153]
澳洲央行虽然没有公开干预来推低澳元,但在8月和9月却设法累积了净8.63亿澳元的外币.相比之下,自2010年初以来,其平均每月增幅为约5,400万澳元.
纽约 当日 今年来 2011年
0712GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2915 1.2939 -0.19 -0.23 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.59 79.63 -0.05 +3.44 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 102.79 103.05 -0.25 +3.23 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9357 0.9346 +0.12 -0.20 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6080 1.6103 -0.14 +3.51 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9986 0.9964 +0.22 -2.03 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0351 1.0372 -0.20 +1.23 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8208 0.8224 -0.19 +5.45 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.380 82.590 -0.25 +4.76 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.330 65.500 -0.26 +9.19 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 127.98 128.23 -0.19 +7.07 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2608 1.2598 +0.08 -3.95 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 梁睿雪/艾茂林/李婷仪/肖群英;审校 王冠中/侯向明/王洋/隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。