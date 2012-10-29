〔日本股市〕收平,日本央行放松政策预期抵消企业盈利预警影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月29日电---日本股市日经指数周一收平,本田汽车(7267.T)发布盈利预警引发的市场失望之情,被日本央行或将于周二放宽货币政策的希望所抵消.
本田汽车跌4.7%,交投活跃.此前该公司将全年净利预估下调20%,因上个月中日两国领土争端致使中国爆发抵制日货浪潮.[ID:nSB2072109]
丰田汽车(7203.T)回吐早盘涨幅并收低1.6%.日产汽车(7201.T)亦跌2.2%,市场预期该公司下周发布业绩时料会采取类似的下调财测举动.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。