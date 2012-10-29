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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 15:05 BJT

〔日本股市〕收平,日本央行放松政策预期抵消企业盈利预警影响

路透东京10月29日电---日本股市日经指数周一收平,本田汽车(7267.T)发布盈利预警引发的市场失望之情,被日本央行或将于周二放宽货币政策的希望所抵消.

本田汽车跌4.7%,交投活跃.此前该公司将全年净利预估下调20%,因上个月中日两国领土争端致使中国爆发抵制日货浪潮.[ID:nSB2072109]

丰田汽车(7203.T)回吐早盘涨幅并收低1.6%.日产汽车(7201.T)亦跌2.2%,市场预期该公司下周发布业绩时料会采取类似的下调财测举动.

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