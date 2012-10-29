〔路透基点〕中国恒信金融租赁签署4.5亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,恒信金融租赁有限公司已签署4.5亿元人民币(7,200万美元)三年期贷款,中信银行上海分行担任牵头行.此前有报导称该贷款规模为6-8亿元人民币.

中信银行上海分行担任独家牵头行、簿记行和代理行,承贷2亿元人民币;东亚银行和华夏银行加盟担任经理行,各承贷1亿元人民币;大新银行加盟担任贷款行,承贷5,000万元人民币.

如之前报导,本期贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.

融资用作运营资金.

签约已于9月21日进行,该借款人上周开始动拨资金.

与此同时,恒信金融仍在市场筹措25亿元人民币四年期贷款,中国工商银行上海分行担任牵头行,多家准备加入的银行正在进行内部信贷审批.

如此前报导,25亿元贷款以应收账款作为担保,利率为中国人民银行基准利率的100%.贷款将按季偿还.

恒信金融租赁上月在香港签署了11.45亿元人民币境外贷款.美银美林、工银亚洲和渣打银行为牵头行.还有另外三家银行参与.

恒信金融租赁是美国私募股权基金--德州太平洋集团(TPG)的全资附属.(完)