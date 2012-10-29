〔路透基点〕中国恒信金融租赁签署4.5亿元人民币三年期贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月29日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,恒信金融租赁有限公司已签署4.5亿元人民币(7,200万美元)三年期贷款,中信银行上海分行担任牵头行.此前有报导称该贷款规模为6-8亿元人民币.
中信银行上海分行担任独家牵头行、簿记行和代理行,承贷2亿元人民币;东亚银行和华夏银行加盟担任经理行,各承贷1亿元人民币;大新银行加盟担任贷款行,承贷5,000万元人民币.
如之前报导,本期贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.
融资用作运营资金.
签约已于9月21日进行,该借款人上周开始动拨资金.
与此同时,恒信金融仍在市场筹措25亿元人民币四年期贷款,中国工商银行上海分行担任牵头行,多家准备加入的银行正在进行内部信贷审批.
如此前报导,25亿元贷款以应收账款作为担保,利率为中国人民银行基准利率的100%.贷款将按季偿还.
恒信金融租赁上月在香港签署了11.45亿元人民币境外贷款.美银美林、工银亚洲和渣打银行为牵头行.还有另外三家银行参与.
恒信金融租赁是美国私募股权基金--德州太平洋集团(TPG)的全资附属.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。