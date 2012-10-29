〔欧元债市〕德债期货价格上涨,因企业获利疲弱打压股市下跌

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦10月29日电---德国政府公债价格在早盘交易中触及两周高位,因上周末公布的一系列令人失望的企业获利,打压股市,并激发较低风险资产的买盘.
周五德债上涨,此前苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)以及欧洲汽车制造商雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和电子业巨头爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)公布不及预期的业绩.
亚洲股市下跌,预计欧洲股市也开低,这给予德债期货FGBLc1一定支撑,后者上涨32个跳动点至141.17.
瑞银技术分析师Richard Adcock表示,周五德债跳涨显示近期涨势短线能持续.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。