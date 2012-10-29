〔韩国汇市〕韩元兑美元触及一年新高,但上涨走势料艰难

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔10月29日电---韩元KRW=周一涨至一年新高,受益于良好的美国第三季经济增长数据所引发的冒险意愿,但对韩国当局可能干预汇市的担忧遏制涨势.
韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,095.8韩元,盘中曾走坚至1,094.6韩元,为去年10月28日以来最高.汇价周五收报1,097.0韩元.
不过,韩元收盘脱离高位,因股市回吐早盘涨幅,此外在担心韩国外汇当局可能干预汇市的情况下,投资者认为没有理由追高韩元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。