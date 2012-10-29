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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 15:29 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及一年新高,但上涨走势料艰难

路透首尔10月29日电---韩元KRW=周一涨至一年新高,受益于良好的美国第三季经济增长数据所引发的冒险意愿,但对韩国当局可能干预汇市的担忧遏制涨势.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,095.8韩元,盘中曾走坚至1,094.6韩元,为去年10月28日以来最高.汇价周五收报1,097.0韩元.

不过,韩元收盘脱离高位,因股市回吐早盘涨幅,此外在担心韩国外汇当局可能干预汇市的情况下,投资者认为没有理由追高韩元.

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