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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 15:34 BJT

《中国基金发行日程表》--10月29日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *交银理财       交银施罗德基金  农业银行     交通银行、光大证券等     10/25-10/31
  21天债券基金

 *大成现金增利   大成基金        农业银行     中国银行、招商证券等     11/1-11/16
  货币市场基金

 *方正富邦红利   方正富邦基金    建设银行     农业银行、方正证券等     10/29-11/16  
  精选股票基金

 *上投摩根核心   上投摩根基金    建设银行     农业银行、申银万国等     10/24-11/16
  优选股票基金 

 *景顺长城支柱   景顺长城基金    农业银行     中国银行、长城证券等     10/22-11/16
  产业股票基金

 *诺安双利       诺安基金        招商银行     建设银行、长城证券等     10/22-11/16     
  债券基金

 *富国纯债       富国基金        工商银行     农业银行、海通证券等     10/24-11/20
  债券基金 

 *天弘安康养老   天弘基金        工商银行     中信银行、中航证券等     10/29-11/23
  混合型基金

 *银河领先       银河基金        兴业银行     农业银行、银河证券等     10/25-11/23   
  债券基金

 *平安大华       平安大华基金    建设银行     中国银行、银河证券等     10/22-11/23
  添利债券基金 

 *金鹰元泰精选   金鹰基金        交通银行     建设银行、广州证券等     10/22-11/23
  信用债债券基金

 *华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等     10/29-11/30
  稳健收益债券基金

 *博时安心收益   博时基金        建设银行     中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04
  定期开放债券基金

  中邮稳定收益   中邮创业基金    交通银行     邮储银行、首创证券等     10/15-11/16
  债券基金

  建信纯债       建信基金        光大银行     建设银行、国泰君安证券   10/17-11/13 
  债券基金

  民生加银平稳增利 民生加银      建设银行     民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9
  定期开放债券基金

  鹏华中小企业   鹏华基金        招商银行     建设银行、长城证券等     10/15-11/9 
  纯债发起式基金 

  农银汇理行业   农银汇理        民生银行     农业银行、中信建投等     10/15-11/9
  轮动股票基金   

  融通岁岁添利   融通基金        工商银行     交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2
  定期开放债券基金

  交银施罗德沪深 交银施罗德      建设银行     农业银行、国都证券等     9/25-11/2
  300行业分层指数基金

  易方达中债新综合 易方达基金    农业银行     建设银行、广发证券等     9/28-11/2  
  债券指数发起式基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

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