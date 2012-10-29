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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 15:46 BJT

〔金属期市〕期铜小跌,受累于经济增长和公司获利情况的担忧

路透新加坡10月29日电---伦敦期铜周一小跌,但保持在上周触及的七周低点的上方,因投资者担心全球经济成长,加之中美两国迎来领导层换届,令需求前景蒙阴,不过美国经济复苏的前景支撑价格.

美国将在11月6日迎来大选,11月8日中国将迎来十八大,这些因素令交易员保持谨慎.目前投资者夹在美国经济稳步增长迹象和对全球公司获利谨慎看法的中间.

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