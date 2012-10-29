〔金属期市〕期铜小跌,受累于经济增长和公司获利情况的担忧

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月29日电---伦敦期铜周一小跌,但保持在上周触及的七周低点的上方,因投资者担心全球经济成长,加之中美两国迎来领导层换届,令需求前景蒙阴,不过美国经济复苏的前景支撑价格.
美国将在11月6日迎来大选,11月8日中国将迎来十八大,这些因素令交易员保持谨慎.目前投资者夹在美国经济稳步增长迹象和对全球公司获利谨慎看法的中间.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。