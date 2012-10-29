《热点透视》最新GDP报告让美国大选选情更加胶着

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 许娜

路透纽约10月26日电---美国最新国内生产总值(GDP)报告让总统大选的选情变得更加扑朔迷离.美国第三季GDP环比年率初值为增长2.0%,略高于预期,这或许会给美国现任总统奥巴马带来些许优势.但在整体GDP增长的背后,却是民间部门增长进一步放缓的事实.这表明无论谁问鼎白宫,都将面临麻烦.

第三季整体GDP增长率轻松超过上季的1.3%.政府支出在其中起到了积极的作用,虽然此前几个季度曾拖累GDP增长.根据耶鲁大学Ray Fair认定的在此前几次大选中发挥过重大影响的经济因素,热点透视进行计算发现,第三季GDP表现足以使奥巴马较共和党总统候选人罗姆尼享有微弱优势.欲浏览相关图表,请点击:(link.reuters.com/tyf85s)

但是,不包括政府产出的整体民间部门产出年增长率为1.6%,低于第二季的1.7%,亦远低于此前两季的平均水平4.4%.民间部门活动低迷可能与企业获利增长处于近几年最糟糕的时期之一有关.截止10月25日,S&P Capital IQ预计,标准普尔500指数成分股企业第三季获利仅较上年同期增长1.07%,为2009年以来最低增幅.

80多家美国大型企业的主管周四亦称,围绕美国赤字及所谓财政悬崖的不确定性正在损及市场信心和投资,同时呼吁国会采取行动.促进可替代方案协议的达成,以避免年底出现增税和政府减支的局面,将是新任总统上任初期的首要任务.

GDP增长加快或许能给奥巴马竞选连任带来一些帮助,但不足以击退罗姆尼阵营对其经济政策的批评.民调和热点透视的计算结果显示,双方的较量异常胶着.但无论谁最终胜出,要想刺激复苏势头可能正失去动能的民间部门,或者至少防止这种情况出现,都可谓困难重重.(完)