〔中国经济〕成全球最大外国直接投资目的地,引外资仍具竞争力--商务部

路透北京10月29日电---今年上半年中国成为全球最大外国直接投资目的地.对此中国商务部外资司负责人周一表示,在当前全球经济复苏进程缓慢曲折、国际投资合作面临的不确定不稳定因素有所增多的情况下,中国吸收外资仍然保持了较强的竞争力.

10月23日,联合国贸发会议发布的最新一期《全球投资趋势监测》显示,今年上半年中国吸收外国直接投资591亿美元,虽然下降3%,但仍然超过美国,成为全球最大外国直接投资目的地.

"在当前的国际经济形势下,吸收外资工作还面临着一些困难和挑战."该位负责人称,中国将进一步扩大对外开放,大力加强自身的投资环境建设,持续优化公共服务与管理,不断完善市场体系,为投资者提供公平、稳定、透明的投资环境.

这位负责人特别强调,要旗帜鲜明地依法保护外商投资企业的合法权益,对来自于不同国家和地区的投资者一视同仁、平等对待.

根据中国商务部公布数据,9月全国实际外商直接投资(FDI)84.3亿美元,同比下降6.8%,为连续第四个月同比下滑;1-9月实际FDI为834.2亿美元,同比下降3.8%.(完)