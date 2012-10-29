《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月29日

路透上海10月29日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年10月29日-11月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,514.80亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2035091] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 交银理财 交银施罗德基金 农业银行 交通银行、光大证券等 10/25-10/31 21天债券基金 融通岁岁添利 融通基金 工商银行 交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2 定期开放债券基金 交银施罗德沪深 交银施罗德 建设银行 农业银行、国都证券等 9/25-11/2 300行业分层指数基金 易方达中债新综合 易方达基金 农业银行 建设银行、广发证券等 9/28-11/2 债券指数发起式基金 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 鹏华中小企业 鹏华基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/15-11/9 纯债发起式基金 农银汇理行业 农银汇理 民生银行 农业银行、中信建投等 10/15-11/9 轮动股票基金 建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 大成现金增利 大成基金 农业银行 中国银行、招商证券等 11/1-11/16 货币市场基金 方正富邦红利 方正富邦基金 建设银行 农业银行、方正证券等 10/29-11/16 精选股票基金 上投摩根核心 上投摩根基金 建设银行 农业银行、申银万国等 10/24-11/16 优选股票基金 景顺长城支柱 景顺长城基金 农业银行 中国银行、长城证券等 10/22-11/16 产业股票基金 诺安双利 诺安基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/22-11/16 债券基金 中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 富国纯债 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 10/24-11/20 债券基金 天弘安康养老 天弘基金 工商银行 中信银行、中航证券等 10/29-11/23 混合型基金 银河领先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 10/25-11/23 债券基金 平安大华 平安大华基金 建设银行 中国银行、银河证券等 10/22-11/23 添利债券基金 金鹰元泰精选 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 10/22-11/23 信用债债券基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 酒泉钢铁集团 55 1年 短期融资券 周二 进出口行 至多150 1年 固息金融债 周四 中国国航 60 7年 中期票据 周四 ( 601111.SS )( 0753.HK ) 信达资产 至多100 3/5年 固息金融债 周五 财政部 261.4 10年 固息国债 10/25-10/29 今年第15期10年品种二次续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 100 -1,990 -1,890 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 150 周五 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 浙江世宝 1,500 2.58 -- -- -- 10/26 10/31 =======================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 康熙泽/李宏薇