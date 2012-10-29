《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年10月29日-11月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,514.80亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2035091] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 交银理财 交银施罗德基金 农业银行 交通银行、光大证券等 10/25-10/31 21天债券基金 融通岁岁添利 融通基金 工商银行 交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2 定期开放债券基金 交银施罗德沪深 交银施罗德 建设银行 农业银行、国都证券等 9/25-11/2 300行业分层指数基金 易方达中债新综合 易方达基金 农业银行 建设银行、广发证券等 9/28-11/2 债券指数发起式基金 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 鹏华中小企业 鹏华基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/15-11/9 纯债发起式基金 农银汇理行业 农银汇理 民生银行 农业银行、中信建投等 10/15-11/9 轮动股票基金 建信纯债 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安证券 10/17-11/13 债券基金 大成现金增利 大成基金 农业银行 中国银行、招商证券等 11/1-11/16 货币市场基金 方正富邦红利 方正富邦基金 建设银行 农业银行、方正证券等 10/29-11/16 精选股票基金 上投摩根核心 上投摩根基金 建设银行 农业银行、申银万国等 10/24-11/16 优选股票基金 景顺长城支柱 景顺长城基金 农业银行 中国银行、长城证券等 10/22-11/16 产业股票基金 诺安双利 诺安基金 招商银行 建设银行、长城证券等 10/22-11/16 债券基金 中邮稳定收益 中邮创业基金 交通银行 邮储银行、首创证券等 10/15-11/16 债券基金 富国纯债 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 10/24-11/20 债券基金 天弘安康养老 天弘基金 工商银行 中信银行、中航证券等 10/29-11/23 混合型基金 银河领先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 10/25-11/23 债券基金 平安大华 平安大华基金 建设银行 中国银行、银河证券等 10/22-11/23 添利债券基金 金鹰元泰精选 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 10/22-11/23 信用债债券基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 酒泉钢铁集团 55 1年 短期融资券 周二 进出口行 至多150 1年 固息金融债 周四 中国国航 60 7年 中期票据 周四 (601111.SS)(0753.HK) 信达资产 至多100 3/5年 固息金融债 周五 财政部 261.4 10年 固息国债 10/25-10/29 今年第15期10年品种二次续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 100 -1,990 -1,890 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 150 周五 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 浙江世宝 1,500 2.58 -- -- -- 10/26 10/31 =======================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 康熙泽/李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。