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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 15:47 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月29日

路透上海10月29日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年10月29日-11月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日
  暂无
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,514.80亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2035091]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  交银理财       交银施罗德基金  农业银行     交通银行、光大证券等     10/25-10/31
  21天债券基金

  融通岁岁添利   融通基金        工商银行     交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2
  定期开放债券基金

  交银施罗德沪深 交银施罗德      建设银行     农业银行、国都证券等     9/25-11/2
  300行业分层指数基金

  易方达中债新综合 易方达基金    农业银行     建设银行、广发证券等     9/28-11/2  
  债券指数发起式基金

  民生加银平稳增利 民生加银      建设银行     民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9
  定期开放债券基金

  鹏华中小企业   鹏华基金        招商银行     建设银行、长城证券等     10/15-11/9 
  纯债发起式基金 

  农银汇理行业   农银汇理        民生银行     农业银行、中信建投等     10/15-11/9
  轮动股票基金   

  建信纯债       建信基金        光大银行     建设银行、国泰君安证券   10/17-11/13 
  债券基金

  大成现金增利   大成基金        农业银行     中国银行、招商证券等     11/1-11/16
  货币市场基金

  方正富邦红利   方正富邦基金    建设银行     农业银行、方正证券等     10/29-11/16  
  精选股票基金

  上投摩根核心   上投摩根基金    建设银行     农业银行、申银万国等     10/24-11/16
  优选股票基金 

  景顺长城支柱   景顺长城基金    农业银行     中国银行、长城证券等     10/22-11/16
  产业股票基金

  诺安双利       诺安基金        招商银行     建设银行、长城证券等     10/22-11/16     
  债券基金

  中邮稳定收益   中邮创业基金    交通银行     邮储银行、首创证券等     10/15-11/16
  债券基金

  富国纯债       富国基金        工商银行     农业银行、海通证券等     10/24-11/20
  债券基金 

  天弘安康养老   天弘基金        工商银行     中信银行、中航证券等     10/29-11/23
  混合型基金

  银河领先       银河基金        兴业银行     农业银行、银河证券等     10/25-11/23   
  债券基金

  平安大华       平安大华基金    建设银行     中国银行、银河证券等     10/22-11/23
  添利债券基金 

  金鹰元泰精选   金鹰基金        交通银行     建设银行、广州证券等     10/22-11/23
  信用债债券基金

  华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等     10/29-11/30
  稳健收益债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  
  
  酒泉钢铁集团     55       1年       短期融资券       周二
  进出口行      至多150     1年       固息金融债       周四    
  中国国航         60       7年       中期票据         周四
  (601111.SS)(0753.HK)           
  信达资产     至多100     3/5年      固息金融债       周五
  财政部          261.4    10年       固息国债      10/25-10/29    今年第15期10年品种二次续发
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期    逆回购到期     合计

   100          -1,990     -1,890
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  国开行            固息金融债         150            周五           
    
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
  浙江世宝   1,500         2.58        --           --                --     10/26  10/31
 =======================================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 康熙泽/李宏薇

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