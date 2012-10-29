〔中国债市〕回购利率攀升但利率互换持稳,市场期待明日逆回购放量解渴

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周一总体持稳,未随大幅攀升的回购利率上行.因机构多期待明日央行公开市场逆回购将放量为市场"解渴",七天回购利率升势或难以为继.
银行间资金市场周一主要回购利率全线上涨,隔夜品种涨势尤甚,因流动性紧张局面加剧;由于市场预期明日逆回购即可为市场减压,因此资金需求最多集中在隔夜.[ID:nSB2072129]
上海一外资银行交易员表示,今日IRS几乎未发生什么明显变化."都预期明天会大量逆回购,所以(IRS)冲不上去.但是也下不去,毕竟base(基数)那么高."
央行公开市场一般在周二和周四进行常规操作.6月底以来,央行仅进行逆回购操作来调节市场流动性,央票发行和正回购则一直未现身.[CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.2271/3.3443 3.1342/3.2242 3.2083/3.3017 3.2817/3.3750 3.2817/3.5767
周五 3.2333/3.3250 3.1364/3.2236 3.1929/3.2843 3.2786/3.3700 3.2800/3.5380
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变动 -0.0062/0.0193 -0.0022/+0.0006 +0.0154/+0.0174 +0.0031/+0.0050 +0.0017/+0.0387
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。