〔中国债市〕回购利率攀升但利率互换持稳,市场期待明日逆回购放量解渴

路透上海10月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周一总体持稳,未随大幅攀升的回购利率上行.因机构多期待明日央行公开市场逆回购将放量为市场"解渴",七天回购利率升势或难以为继.

银行间资金市场周一主要回购利率全线上涨,隔夜品种涨势尤甚,因流动性紧张局面加剧;由于市场预期明日逆回购即可为市场减压,因此资金需求最多集中在隔夜.[ID:nSB2072129]

上海一外资银行交易员表示,今日IRS几乎未发生什么明显变化."都预期明天会大量逆回购,所以(IRS)冲不上去.但是也下不去,毕竟base(基数)那么高."

央行公开市场一般在周二和周四进行常规操作.6月底以来,央行仅进行逆回购操作来调节市场流动性,央票发行和正回购则一直未现身.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周一 3.2271/3.3443 3.1342/3.2242 3.2083/3.3017 3.2817/3.3750 3.2817/3.5767

周五 3.2333/3.3250 3.1364/3.2236 3.1929/3.2843 3.2786/3.3700 3.2800/3.5380

-----------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0062/0.0193 -0.0022/+0.0006 +0.0154/+0.0174 +0.0031/+0.0050 +0.0017/+0.0387

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)