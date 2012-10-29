俄罗斯反对派领导人被指控策划暴动

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月26日电---俄罗斯调查人员周五正式指控该国反对派领袖、反普京人士乌达利佐夫（Sergei Udaltsov）与格鲁吉亚方面共谋在俄罗斯策划大规模骚乱。反对派活动人士称此举意图压制异见份子。

一个亲克里姆林宫的电视频导播出的隐秘镜头拍到的视频称，乌达利佐夫与格鲁吉亚方面秘密策划在俄罗斯制造骚乱。在该视频播出后，俄罗斯联邦侦查委员会就此事立案并对乌达利佐夫进行了问讯。

乌达利佐夫在被正式指控后予以释放，但被要求不得离开莫斯科。若罪名成立，乌达利佐夫将面临最高10年的监禁。他表示：“我重申自己没有策划、准备、或是组织大规模骚乱--我支持大规模的和平抗议。”

批评者认为，此举是克林姆林宫自今年5月普京再度上台后，典型的对异见份子的压制。一些人聚集在位于莫斯科的侦查委员会大楼门前手举横幅对乌达利佐夫表示支持。

另外两名反对派活动人士也被指控相同罪名。（完）