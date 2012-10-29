美国高官批评日本政坛走马灯般换将

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月26日电---美国负责东亚及太平洋事务的助理国务卿坎贝尔近日罕见对日本政坛走马灯般换将公开表达不满，称日本政府频繁更换高官破坏了盟国间的互信。

日本上月重组内阁，为数月后举行新的大选做准备，而大选后很可能迎来自2006年以来的第七位首相。同时。中日两国因钓鱼岛争端关系急剧恶化，美国正寻求帮助两国修复关系。

坎贝尔称，“刚见过一次面，一两个月后就有了位新首相，坦白说像这样很难建立起信任感和亲密关系，……而信任和亲密感是有效外交的根本要素。”

坎贝尔是在东京一个有关美国对亚洲政策的一个研讨会上发表上述看法的。

“日本高官频繁更换职位。他们一向如此，但更换如此频繁，以致于都很难向美国参与对话者解释为何有必要进行这些会谈啦，”他说道。他意在说明需经常认识新的日本关于。

自2006年小泉纯一郎罕见完成五年任期后，日本现已经历了六位首相。（完）