英国称反对当前对伊朗动武

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月26日电---英国周五称，反对当前对伊朗进行军事打击，因制裁正在发挥作用，而且应该给外交努力时间。
此前英国《卫报》报导称，英国拒绝美国利用其基地支持海湾扩军的计划，因法律建议警告称先发制人的动武将是违法的。
《卫报》引述匿名消息人士报导称，该建议指出伊朗目前未构成“明确及迫在眉睫的威胁”。
“英国政府不认为现在对伊朗动武是正确的选择，当然所有选择都将被考虑，”英国首相卡梅伦的发言人对记者表示，并拒绝对法律建议发表评论。
“制裁开始见效，我们希望看到制裁起作用，与此同时并与伊朗进行接触，”该发言人说道。
《卫报》称，英国尚未收到美国使用其基地扩军的正式请求。
卡梅伦和西方外交官认为，西方国家对伊朗实施的严厉制裁开始动摇伊朗的决心，并引发公众不满；军事行动将导致局势逆转，令伊朗民众团结在政府周围。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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