《中国企业债发行日程表》--10月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *太仓恒通投资 10 7 7.45% AA- 10/30-11/5 东吴证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *太原高速铁路 15 8 6.50% AA+ 10/30-11/2 中投证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金) ==================================================================================== *昌邑经济开发 5 8 7.35% AA- 10/30-11/1 齐鲁证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金; 自有土地使用权抵押担保) ==================================================================================== *黔东南州凯宏 7 7 7.80% AA- 10/30-11/5 长江证券 资产运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *漯河城投 12 7 6.99% AA 10/30-11/5 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 湖南高速公路 25 7 前五年6.40% AAA 10/24-10/30 民生证券 建设开发总公司 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 西部矿业集团 9 7 前五年5.80% AA+ 10/26-10/30 平安证券 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 苏州城市建设 20 7 5.79% AAA 10/25-10/31 国开证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国泰君安 ==================================================================================== 黄石城市建设 12 7 6.96% AA 10/25-10/31 长江证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ==================================================================================== 张家口建设 6 7 7.00% AA 10/26-11/1 中信建投 发展集团 (簿记建档区间为6.69%-7.69%;第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 无锡锡东 18 6 5.98% AA 10/26-11/1 华泰联合 科技投资公司 (第4、5、6 年末分别偿还30%、30%、40%的本金; 中债信用增进投资公司担保) ==================================================================================== 曲靖公路建设 14 7 前五年7.23% AA 10/26-11/1 国信证券 开发公司 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 盐城东方 12 7 6.99% AA 10/26-11/1 国泰君安 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ==================================================================================== 国奥投资 4 6 6.89% AA 10/29-11/2 中信建投 发展公司 (簿记建档利率区间为6.89%-7.89%;第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 濮阳建投公司 5 7 6.98% AA 10/29-11/2 中原证券 (第3-7年末每年偿还20%本金; 中国银行濮阳分行提供本息偿付流动性支持贷款) ==================================================================================== 湖北省鄂西 8 7 前五年6.88% AA 10/29-11/2 中航证券 生态文化旅游圈 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) 投资有限公司 ==================================================================================== 盐城城南新区 15 7 6.93% AA 10/26-11/5 南京证券 开发建投公司 ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 刘昕 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》