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市场报道 | 2012年 10月 29日 星期一 16:30 BJT

《汇市简讯》欧元交叉盘受美元主导窄幅波动,欧元/英镑多个期权到期

0806GMT

* 本周伊始美元走势主导市场,欧元兑美元外货币的交叉盘普遍窄幅整理

* 欧元/英镑上周五晚间在约0.8030/40区间交投,卖单在0.8040/50附近

* 欧元/英镑执行价为0.8030和0.8060的期权到期,在0.8020至0.80之间挂有买单

* 欧元/瑞郎交投活跃,但守在1.2080/1.2110的适宜区间内,在1.21上方挂有卖单

* 欧元/瑞郎在1.2115上方仍聚集大量停止单.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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